الزوراء يهزم الرفاع في كأس الاتحاد الآسيوي

تمكن فريق الزوراء، مساء الثلاثاء، من هزيمة نظيره الرفاع البحريني في كأس الاتحاد الآسيوي.

وسجل الزوراء هدفين بعد ان كان متأخراً بهدف للرفاع. وشهدت المباراة التي احتضنها ملعب البصرة الدولي، طرد احد لاعبي الرفاع. وبهذا الفوز يرفع الزوراء رصيده الى 11 نقطة في المركز الثاني خلف الرفاع الذي تجمد رصيده عند 13 نقطة.