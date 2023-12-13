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جوارديولا يزف نبأ سعيداً بشأن هالاند

رياضة

2023-12-13 | 00:35
جوارديولا يزف نبأ سعيداً بشأن هالاند
511 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أكد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن النرويجي الدولي إيرلينج هالاند سيعود إلى تدريبات فريقه غداً الخميس.

وغاب هالاند عن مواجهة لوتون تاون الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يتواجد في قائمة سيتي لمواجهة ريد ستار الصربي اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح جوارديولا أنه من الممكن أن يعود هالاند إلى التدريبات يوم الخميس المقبل، قائلا "أعتقد أنه سيعود يوم الخميس، سنرى كيف يشعر".

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن جوارديولا قوله: "لا أعلم إذا كان سيلعب أمام كريستال بالاس يوم السبت، ربما في مؤتمر يوم الجمعة المقبل سأكون متأكدا أكثر من حالته".
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