Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الصحة العالمية تدعو لحماية مستشفى في غزة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

عملية حسابية معقدة!.. كيف تسبب نادٍ فلسطيني بخروج الزوراء من كأس الاتحاد الآسيوي؟

رياضة

2023-12-13 | 05:29
عملية حسابية معقدة!.. كيف تسبب نادٍ فلسطيني بخروج الزوراء من كأس الاتحاد الآسيوي؟
2,907 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

خرج نادي الزوراء العراقي من مجموعات كأس الاتحاد الآسيوي، بحلوله ثانيًا في المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، خلف الرفاع البحريني متصدر المجموعة والذي جمع 13 نقطة، رُغم فوز الزوراء في الجولة الختامية على الرفاع (2-1)، وتأهل نادي العهد اللبناني ثاني المجموعة الأولى على الرغم من امتلاكه 6 نقاط فقط.

*ردود الأفعال
مدرب فريق الكرخ العراقي أحمد عبد الجبار، يقول ان "أهم أسباب خروج الزوراء هو الخسارة أمام العربي الكويتي في الجولة الأولى (1-2) في مدينة البصرة، حيث بدأ الفريق البطولة بهزيمة نفسية ومعنوية"، بحسب WINWIN

ويضيف: "ومن أحد أهم أسباب الاخرى لإقصاء فريق الزوراء هو شطب نتائج فريق جبل المكبر الفلسطيني".

وكان الاتحاد الآسيوي قد قرر حذف نتائج جبل المكبر، ليجد الزوراء نفسه متأخرًا في ترتيب الأفضل بين أصحاب المركز الثاني، لصالح فريق العهد اللبناني ثاني المجموعة الأولى.

وقرر فريق جبل المكبر عدم استكمال مشواره في المسابقة القارية، في ظل الأحداث الجارية حاليا في فلسطين.

وأوضح الاتحاد الآسيوي في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني أنه بحسب المادة 5.6 من تعليمات كأس الاتحاد الآسيوي لموسم 2024-2023، فإن جميع مباريات نادي جبل المكبر في المجموعة الأولى سوف تعتبر ملغية ولا يتم احتسابها، ولا يتم الأخذ بالاعتبار كل النقاط والأهداف في هذه المباريات عند تحديد الترتيب النهائي للمجموعة الأولى، وذلك بحسب المادة 3.8 من التعليمات".

وكان من المقرر أن يواجه الفريق الفلسطيني نظيره الفتوة السوري، في الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، في مجموعة تضمّ النهضة العماني والعهد اللبناني أيضاً، مع العلم أن نادي جبل المكبر يشارك في هذه النسخة بصفته ممثلاً لفلسطين بعد تتويجه بلقب الدوري الموسم الماضي.

ويتابع مدرب الكرخ، "يشعر الجميع بخيبة أمل كبيرة نتيجة خروج الزوراء من دور المجموعات، وفقدان فرصة التأهل إلى نصف نهائي منطقة غرب آسيا، مستوى الزوراء في تصاعد مستمر، والدليل تفوقه المستحق على نفط البصرة ودهوك في الدوري المحلي".

كما حدّد حارس مرمى فريق الزوراء العراقي، جلال حسن، الأسباب التي أدّت إلى إخفاق فريقه في بلوغ نصف نهائي منطقة الغرب لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

ويبين حسن في تصريحات صحفية عقب المباراة: "الحمد لله، مبروك لنادي الزوراء الفوز على الرفاع البحريني، وأكيد المباراة كانت أمام فريق قوي ومتصدر لمجموعته، اللاعبون كانوا رجالاً في الملعب".

ويكشف: "علمنا بنتيجة مباراة العهد والفتوة، هذا حال كرة القدم، في مستهل مشوارنا بكأس الاتحاد الآسيوي خسرنا نقطتين في ملعبنا وخسرنا في آخر دقيقة لهذا لم نتأهل، سنركز على دوري نجوم العراق".

وكان نادي العهد اللبناني تأهل إلى قبل نهائي غرب آسيا بعد فوزه على الفتوة السوري 2-1 أمس الثلاثاء، على استاد السيب في مسقط، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في كأس الاتحاد الآسيوي، على الرغم من امتلاكه 6 نقاط فقط، كما موضح بالجدول ادناه:
 
وينص نظام بطولة كأس الاتحاد الآسيوي على تأهل بطل كل مجموعة من المجموعات الـ3 من منطقة الغرب، إضافة إلى أفضل وصيف مباشرة إلى الدور نصف النهائي للمسابقة الآسيوية.

ما هو نظام التأهل في كأس الاتحاد الآسيوي؟
تسبب انسحاب فريق جبل المكبر الفلسطيني بسبب الحرب على غزة في حذف الاتحاد الآسيوي للنتائج مع الأندية أصحاب المركز الأخير في كل مجموعة، ليخطف العهد المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط لسابق فوزه على النهضة العماني - متصدر المجموعة الأولى - في الجولة الأولى من البطولة، وفوزه لاحقاً على الفتوة السوري ثالث ترتيب المجموعة.

ونافس العهد اللبناني أندية الوحدات الأردني والفتوة السوري والزوراء العراقي خلال الجولة الأخيرة، على ورقة الصعود الأخيرة إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، بعد أن ضمن الثلاثي المتصدر للمجموعة الثلاث "النهضة العماني والكهرباء العراقي والرفاع البحريني" تواجدهم في نصف النهائي قبل خوض الجولة السادسة.

وينص نظام تأهل أفضل فريق احتل المركز الثاني في دور مجموعات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، على أن يجمع الفريق أكبر عدد من النقاط من مواجهاته أمام المتصدر وثالث ترتيب المجموعة التي ينافس فيها (إذا انسحب أحد الفرق).

وبإلغاء نتائج جميع الفرق مع الفرق المتذيلة، تم طرح نتائج الوحدات الأردني في المجموعة الثانية ضد اتحاد أهلي حلب السوري ليصبح لديه 4 نقاط فقط بدلاً من 10.

والزوراء العراقي في المجموعة الثالثة بعد طرح نقاطه أمام النجمة اللبناني المتذيل أصبح لديه 5 نقاط بدلاً من 11، ليتأهل العهد برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارتين!.

وفي نصف نهائي المنطقة، سيواجه النهضة منافسه الرفاع فـي فبراير/شباط المقبل، بنظام الذهاب (البحرين) والإياب (عمان).

على الجانب الآخر يلتقي الكهرباء العراقي متصدر المجموعة الثانية منافسه العهد في المباراة الأخرى من نصف النهائي. 
>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
طقس بارد مصحوب بأمطار وثلوج هذه اليومين في العراق
23.86%
11:48 | 2023-12-11
طقس بارد مصحوب بأمطار وثلوج هذه اليومين في العراق
11:48 | 2023-12-11
السيد الصدر يصدر توجيهاً جديداً يخص الانتخابات المحلية
18.22%
08:02 | 2023-12-13
السيد الصدر يصدر توجيهاً جديداً يخص الانتخابات المحلية
08:02 | 2023-12-13
القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
17.08%
12:43 | 2023-12-12
القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
12:43 | 2023-12-12
لخريجي الدور الثالث.. فتح باب التقديم إلى الدراسة المسائية بالجامعات
14.52%
10:54 | 2023-12-11
لخريجي الدور الثالث.. فتح باب التقديم إلى الدراسة المسائية بالجامعات
10:54 | 2023-12-11
قائمة صباحية بأسعار صرف الدولار في العراق
14.23%
01:42 | 2023-12-12
قائمة صباحية بأسعار صرف الدولار في العراق
01:42 | 2023-12-12
السوداني يوجه بدخول الإنذار (ج) والتحاق المنتسبين المجازين (وثيقة)
12.08%
06:58 | 2023-12-13
السوداني يوجه بدخول الإنذار (ج) والتحاق المنتسبين المجازين (وثيقة)
06:58 | 2023-12-13
المزيد
نعم، سوف أشارك
نعم، سوف أشارك
كلا، مقاطع
كلا، مقاطع
لم أقرر بعد
لم أقرر بعد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

الكساد يضرب الاسواق بسبب غلاء البضائع المستوردة ومطالبات بدعم المنتج المحلي
Play
الكساد يضرب الاسواق بسبب غلاء البضائع المستوردة ومطالبات بدعم المنتج المحلي
06:30 | 2023-12-13
بائعو الخضار في بغداد يناشدون لإنقاذهم من ازمة الدولار
Play
بائعو الخضار في بغداد يناشدون لإنقاذهم من ازمة الدولار
06:00 | 2023-12-13
المفوضية تنظم حملة توعوية للمواطنين للاشتراك في الانتخابات
Play
المفوضية تنظم حملة توعوية للمواطنين للاشتراك في الانتخابات
05:30 | 2023-12-13
موظفون يطالبون بالاسراع في إقرار سلم الرواتب الجديد
Play
موظفون يطالبون بالاسراع في إقرار سلم الرواتب الجديد
05:00 | 2023-12-13
التجارة تستعرض جهودها في محاربة الفساد وبرنامجها المستقبلي
Play
التجارة تستعرض جهودها في محاربة الفساد وبرنامجها المستقبلي
13:30 | 2023-12-12
مطرقة البرلمان بانتظار بديل الحلبوسي.. هل سيُحسم المنصب؟
Play
مطرقة البرلمان بانتظار بديل الحلبوسي.. هل سيُحسم المنصب؟
13:00 | 2023-12-12
اصحاب البسطات في النهروان يطالبون بايجاد بدائل عيش لهم
Play
اصحاب البسطات في النهروان يطالبون بايجاد بدائل عيش لهم
07:30 | 2023-12-12
الشارع البصري ينقسم بين "متفائل" بالتغيير و"يائس" من احتمالية حدوثه
Play
الشارع البصري ينقسم بين "متفائل" بالتغيير و"يائس" من احتمالية حدوثه
07:00 | 2023-12-12
الديوانية..غياب البرامج وحضور التأثير القبلي في الدعاية الانتخابية
Play
الديوانية..غياب البرامج وحضور التأثير القبلي في الدعاية الانتخابية
06:30 | 2023-12-12
وسط اجواء من المقاطعة.. الناخبون يستعدون للإدلاء بأصواتهم
Play
وسط اجواء من المقاطعة.. الناخبون يستعدون للإدلاء بأصواتهم
06:00 | 2023-12-12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.