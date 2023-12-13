جوارديولا ينافس على لقب أفضل مدرب في العالم

وتصدر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، قائمة المرشحين لجائزة الأفضل (ذا بيست) خلال العام الجاري.وينافس جوارديولا، سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان، ولوتشيانو سباليتي مدرب نابولي السابق ومنتخب إيطاليا الحالي.ويعتبر جوارديولا، الأقرب لحصد الجائزة، بعدما قاد المان سيتي لتحقيق الثلاثية التاريخية (البريميرليج ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي).أما إنزاجي قاد إنتر ميلان لحصد لقبي كأس إيطاليا والسوبر الإيطالي، كما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة من مانشستر سيتي.ونجح لوتشيانو سباليتي في قيادة نابولي لحصد لقب الدوري الإيطالي بعد غياب 33 عاما.وتستضيف العاصمة البريطانية لندن، حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم (ذا بيست) يوم 15 كانون ثان المقبل.