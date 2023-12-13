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العراق يهزم لبنان بثلاثية في بطولة غرب آسيا للناشئين
Alsumaria Tv
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حقق المنتخب العراقي، اليوم الأربعاء، فوزاً على نظيره اللبناني، بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 17 سنة والمقامة في سلطنة عُمان.
وسجل ثلاثية العراقي اللاعب احمد ياسر في الدقيقة (34)، فيما سجل زين العابدين جاسم الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 50 و 72.
وكان منتخب ناشئة العراق، قد خسر أمام اليمن بهدفين لهدف، في افتتاح بطولة اتحاد غرب آسيا، فيما سينهي مشاركته بمواجهة منتخب ناشئي صاحب الأرض والجمهور عمان.
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