نجم برشلونة يخطط للرحيل.. هكذا رد تشافي

وذكرت تقارير أن أوريول روميو، لاعب وسط برشلونة، سيغادر الفريق في الشتاء، بعد أن ابتعد عن التشكيل الأساسي.ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن روميو لن يغادر البارسا في كانون الثاني المقبل، لأن تشافي يريد مواصلة الاعتماد عليه حتى نهاية الموسم.وتعاقد برشلونة مع روميو كخيار بتكلفة منخفضة لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس عن الفريق الكتالوني في الصيف الماضي.وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تعافي لاعبي وسط برشلونة من الإصابات، جعل روميو يحصل مؤخرا على دقائق أقل للمشاركة في المباريات، ما تسبب في ظهور شائعات رحيله عن البارسا.وأوضحت أن أوريول روميو يحظى بتقدير كبير داخل غرفة ملابس برشلونة، بسبب شخصيته وفهمه الجيد لأسلوب لعب تشافي.