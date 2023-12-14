لاعب برشلونة بعد الخسارة أمام رويال أنتويرب: ما حدث عار

وقال روبرتو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "في الدقيقة الأولى سجلوا ضدنا بخطأ في التمرير، ونغادر غاضبين بالطبع، حيث أردنا الفوز".وأضاف: "من العار أن نبدأ المباراة متأخرين في النتيجة، فهذا أثر علينا ذهنياً، وحين نجحنا في التعادل بهدف مارك جويو، جاء الهدف الثالث للمنافس".وتابع: "قبل مواجهة جيرونا لعبنا مباريات جيدة، وأردنا الفوز والعودة إلى الليجا بشعور جيد، لكن لم تسر الأمور كذلك".واستكمل: "أتفق مع تصريحات تشافي (مدرب برشلونة)، فنحن نريد الفوز رغم أننا ما نزال تحت الإنشاء، وتأهلنا لثمن نهائي دوري الأبطال، وسنقاتل في الليجا حتى النهاية".وأتم: "سنغادر جميعاً غاضبين من النتيجة، ومن المؤسف أنهم سجلوا ضدنا في الدقيقة الأولى، لكننا متحدين ونحتاج لدعم الجماهير".ورغم هذه الخسارة تجمد رصيد برشلونة عند 12 نقطة في صدارة المجموعة، بينما حصد رويال أنتويرب أول 3 نقاط له في المجموعة.وتأتي هذه الخسارة التاريخية الثانية على التوالي لبرشلونة، بعد السقوط في الليجا أمام جيرونا هذا الأسبوع لأول مرة في تاريخه.