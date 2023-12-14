الجولة الـ9 لدوري نجوم العراق تنطلق اليوم.. هذا جدول المباريات

ونجح فريق أسود العاصمة بتحقيق فوز مهم في الجولة السابقة على حساب النفط بهدف نظيف، ليرتفع رصيده إلى النقطة السابعة في المركز التاسع عشر، ويبحث أمانة بغداد عن انتصار جديد يؤهله للتقدم في سلم الترتيب.وعلى الجانب الآخر يعاني غزلان البادية من النتائج السلبية والعروض المخيبة لإنصاره، إذ غاب الفوز عنه منذ 5 مباريات على التوالي، ولذلك فإنه يأمل أن تكون مواجهة اليوم الفرصة المناسبة لاستعادة نغمة الانتصارات.وفي لقاء ثان يحل أربيل ضيفا على الميناء، في مباراة يتطلع فيها الفريق الشمالي لتصحيح المسار عقب خسارته أمام القوة الجوية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، إلا أن طموحاته ستصطدم بإمكانات السفانة المتحفز بقيادة مدربه حسن أحمد.بدوره يرنو نادي القاسم إلى تحسين صورته، بعد 3 مباريات لم يقدم فيها المستوى المطلوب، حينما يواجه الكرخ في ملعب الكوت.من جانبه يرفع زاخو شعار التعويض عندما يلاعب متحديه نفط ميسان، وهو يعول على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الهدف المنشود.وتلقى أبناء الخابور خسارة في آخر اختبار لهم على يد الشرطة بهدفين من دون رد، في حين خرج فريق فرسان المملكة متعادلا أمام نفط الوسط.