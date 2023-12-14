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كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

رياضة

2023-12-14 | 03:04
كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا
1,847 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

بنهاية دور المجموعات أصبحنا على أعتاب استقبال الأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا 2024، حيث يشتد الصراع بين أكبر فرق أوروبا على اللقب، وتزداد الإثارة مع التقدم إلى مرحلة خروج المغلوب.

لم يحمل دور المجموعات من ذات الأذنين الكثير من المفاجآت لجماهير الفرق الأوروبية، وحجزت العديد من الفرق مكانها في دور الـ16 من بينهم برشلونة الذي لاحقته لعنة الخروج من دور المجموعات لموسمين متتالين.

كما استطاع مانشستر سيتي حامل اللقب للنسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا التأهل إلى ثمن النهائي في أولى خطواته نحو الصراع من أجل الحفاظ على اللقب، بقيادة إيرلينج هالاند في ظل مساعيه للانفراد بلقب هداف البطولة.

وسيقوم الاتحاد الأوروبي بتحديد مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بنظام القرعة، والتي يتابعها وينتظر نتائجها كل جماهير كرة القدم داخل القارة العجوز وخارجها.

وفي هذا التقرير نستعرض معكم موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024

متى قرعة دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟
حدد الاتحاد الأوروبي موعد قرعة دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا، يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر 2023.

وتبدأ فاعليات القرعة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت العراق، الواحدة بتوقيت مصر.

ما هو نظام قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2024؟
يتم تقسيم جميع الفرق المتأهلة إلى فئتين، الأولى تحتوي على أصحاب صدارة المجموعة، والثانية على أصحاب الوصافة.

لا يمكن أن يلتقي فريقان من نفس المجموعة في دور الـ16، وكذلك تتجنب القرعة وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهات ثمن نهائي دوري الأبطال.
 
ما هي الفرق المتأهلة لدور 16 في دوري أبطال أوروبا 2024؟

ما القنوات الناقلة لقرعة دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2024؟
سيتم نقل مراسم قرعة الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال أوروبا مباشرةَ، من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورتس، وقد خصصت قناة "beIN Sports NEWS" لنقل الحدث.

كما يمكنكم مشاهدة البث المباشر للقرعة من خلال القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر يوتيوب.

متى موعد مباريات دور 16 في دوري أبطال أوروبا 2024؟
تم تحديد موعد مباريات دور 16 في دوري أبطال أوروبا ولقاءات كل الأدوار قبل بداية النسخة الحالية، وتقام مباريات الذهاب في فبراير القادم، والإياب في مارس القادم.
 
المعادلة كما هي معروفة للجميع.. لا يمكن لفريقين من نفس البلد المواجهة في دور الـ16 وكذلك لا يمكن نفس الشيء لفريقين من نفس المجموعة. لذلك يمكن الآن معرفة المنافسين المحتملين لكل فريق في الآتي:

أولًا: متصدرو المجموعات
بايرن ميونخ: آيندهوفن - نابولي – إنتر ميلان – لاتسيو – باريس – بورتو

أرسنال: كوبنهاغن – نابولي – إنتر ميلان – لاتسيو – باريس – لايبزيغ – بورتو

ريال مدريد: كوبنهاغن – آيندهوفن – إنتر ميلان – لاتسيو – باريس – لايبزيغ – بورتو

ريال سوسيداد: كوبنهاغن – آيندهوفن – نابولي – لاتسيو – باريس – لايبزيغ – بورتو

أتلتيكو مدريد: كوبنهاغن – آيندهوفن – نابولي – – باريس – لايبزيغ – بورتو

بوروسيا دورتموند: كوبنهاغن – آيندهوفن – نابولي – إنتر ميلان - لاتسيو – بورتو

مانشستر سيتي: كوبنهاغن – آيندهوفن – نابولي – إنتر ميلان – لاتسيو – باريس – بورتو

برشلونة: كوبنهاغن – آيندهوفن – نابولي – إنتر ميلان – لاتسيو – باريس – لايبزيغ

ثانيًا: وصيفو المجموعات
كوبنهاغن: أرسنال – ريال مدريد – ريال سوسيداد – أتلتيكو مدريد – بوروسيا دورتموند – مانشستر سيتي – برشلونة

آيندهوفن: بايرن ميونخ - ريال مدريد – ريال سوسيداد – أتلتيكو مدريد – بوروسيا دورتموند – مانشستر سيتي – برشلونة

نابولي: بايرن ميونخ - أرسنال – ريال سوسيداد – أتلتيكو مدريد – بوروسيا دورتموند – مانشستر سيتي – برشلونة

إنتر ميلان: بايرن ميونخ - أرسنال – ريال مدريد – أتلتيكو مدريد – بوروسيا دورتموند – مانشستر سيتي – برشلونة

نابولي: بايرن ميونخ - أرسنال – ريال سوسيداد – أتلتيكو مدريد – بوروسيا دورتموند – مانشستر سيتي – برشلونة

لاتسيو: بايرن ميونخ - أرسنال – ريال مدريد – ريال سوسيداد – بوروسيا دورتموند – مانشستر سيتي – برشلونة

باريس سان جيرمان: بايرن ميونخ - أرسنال – ريال مدريد – ريال سوسيداد – أتلتيكو مدريد – مانشستر سيتي – برشلونة

لايبزيغ: أرسنال – ريال مدريد – ريال سوسيداد – أتلتيكو مدريد – برشلونة

بورتو: بايرن ميونخ - أرسنال – ريال مدريد – ريال سوسيداد – أتلتيكو مدريد – بوروسيا دورتموند – مانشستر سيتي.
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