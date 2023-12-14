كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

لم يحمل دور المجموعات من ذات الأذنين الكثير من المفاجآت لجماهير الفرق الأوروبية، وحجزت العديد من الفرق مكانها في دور الـ16 من بينهم برشلونة الذي لاحقته لعنة الخروج من دور المجموعات لموسمين متتالين.كما استطاع مانشستر سيتي حامل اللقب للنسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا التأهل إلى ثمن النهائي في أولى خطواته نحو الصراع من أجل الحفاظ على اللقب، بقيادة إيرلينج هالاند في ظل مساعيه للانفراد بلقب هداف البطولة.وسيقوم الاتحاد الأوروبي بتحديد مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بنظام القرعة، والتي يتابعها وينتظر نتائجها كل جماهير كرة القدم داخل القارة العجوز وخارجها.حدد الاتحاد الأوروبي موعد قرعة دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا، يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر 2023.وتبدأ فاعليات القرعة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت العراق، الواحدة بتوقيت مصر.يتم تقسيم جميع الفرق المتأهلة إلى فئتين، الأولى تحتوي على أصحاب صدارة المجموعة، والثانية على أصحاب الوصافة.لا يمكن أن يلتقي فريقان من نفس المجموعة في دور الـ16، وكذلك تتجنب القرعة وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهات ثمن نهائي دوري الأبطال.