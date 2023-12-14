تعرف على مجموعة العراق في كأس آسيا للصالات

وجاءت القرعة كاملة كالآتي:المجموعة الأولى: تايلاند، فيتنام، ميانمار، الصين.المجموعة الثانية: العراق، السعودية، أوزبكستان، أستراليا.المجموعة الثالثة: اليابان، كوريا الجنوبية، طاجكستان، قيرغيزستان.المجموعة الرابعة: الكويت، البحرين، إيران، أفغانستان.وتقام البطولة الآسيوية بالعاصمة التايلاندية بانكوك منتصف نيسان من العام المقبل 2024.