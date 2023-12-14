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تعرف على مجموعة العراق في كأس آسيا للصالات
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السومرية نيوز – رياضة
أوقعت قرعة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم للصالات، التي أجريت اليوم الخميس، المنتخب الوطني العراقي مع نظيره السعودي بمجموعة واحدة في البطولة التي ستقام في تايلاند خلال العام المقبل 2024.
وجاءت القرعة كاملة كالآتي:
المجموعة الأولى: تايلاند، فيتنام، ميانمار، الصين.
المجموعة الثانية: العراق، السعودية، أوزبكستان، أستراليا.
المجموعة الثالثة: اليابان، كوريا الجنوبية، طاجكستان، قيرغيزستان.
المجموعة الرابعة: الكويت، البحرين، إيران، أفغانستان.
وتقام البطولة الآسيوية بالعاصمة التايلاندية بانكوك منتصف نيسان من العام المقبل 2024.
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