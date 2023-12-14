زيدان إقبال يتحدث عن علاقته بالجالية العراقية في هولندا: أحاول الابتعاد عن الإعلام

وشارك إقبال في ثلاث مباريات فقط هذا الموسم مع فريقه أوتريخت الهولندي، بسبب إصابته لفترتين تسببتا بابتعاده عن الفريق الأول.وقال إقبال في تصريح لموقع "مشجعو أوتريخت": "إن التواجد في أوتريخت يشعرني بالرضا، هذه المدينة الباردة أفضل أن أكون فيها على حساب أمستردام، لأن العاصمة الهولندية مزدحمة كما هو الحال في لندن، بينما تكون أوتريخت هادئة، كما هو الحال في مانشستر من حيث الشوارع اللطيفة والهادئة وشعبها الودود، أحب الخروج لتناول العشاء هنا".وأوضح: "المدرب الحالي لأوتريخت رون يانس وفور تسلمه مهمة قيادة الفريق تحدث إلي، وبعد تقديم نفسه سألني عن إمكاناتي وما هي صفاتي، لقد شعرت بشعور جيد جدًّا على الفور، ولكن في نفس الوقت كان من المحبط للغاية أن أتعرض للإصابة مرتين، هذا أمر مزعج حقًّا".وتابع إقبال قائلًا: "الآن أتطلع إلى الأمام، آمل أنه على الرغم من البداية الصعبة، ما يزال بإمكاننا التأهل لمسابقة أوروبية الموسم المقبل مع بعض الانتصارات، أرى حقًّا أننا ما زلنا نحظى بفرصة".وعن علاقته بزملائه السابقين في مانشستر يونايتد، قال إقبال: "ما زلت أتحدث إلى عدد قليل من اللاعبين في يونايتد، أنا مستمر في التحدث إلى تشارلي سافاج، لدي ذكريات جميلة هناك، إذ سمح لي أيضًا باللعب في دوري أبطال أوروبا، هناك كان من الجيد تجربة ذلك".وبخصوص ظهوره الأول مع المنتخب العراقي، قال إقبال: "المباراة الأولى التي شاركت فيها مع المنتخب العراقي كانت في ملعب آزادي أمام المنتخب الإيراني، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة في يناير/ كانون الثاني 2022، حينها تم استدعائي من قبل المدرب زيليكو بيتروفيتش، وأنا ممتن جدًّا له، وحين وقعت مع أوتريخت أرسل إلي رسالة وتمنى لي التوفيق، لقد أحببت ذلك منه".وعن علاقته بالجالية العراقية في هولندا، أوضح إقبال، يقول: "إنهم يأتون من كل مكان لمؤازرتي في المباريات، حتى عندما أكون في الخارج ويراني العراقيون يتحدثون إلي أو يلوحون بالعلم العراقي".وتحدث ذو الـ20 ربيعًا عن علاقته بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ أكد قائلًا: "أحاول الابتعاد عن وسائل الإعلام قليلًا، لا أقرأ الكثير من التعليقات، ولا أفتح وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي كثيرًا بعد المباريات، أريد فقط أن أظهر ذلك في الملعب".وعن علاقته بزملائه العراقيين في هولندا، قال إقبال: "أتواصل مع حسين علي لاعب هيرنيفين، وبلند آزاد لاعب فريق لا أستطيع نطق اسمه (يضحك)، كيف تنطقون ذلك؟ يا له من اسم صعب يمتلكه هذا النادي (دي غرافشاب)، أحيانًا أسافر مع حسين علي إلى العراق، عندما يتم استدعاؤنا إلى المنتخب العراقي".وعن رأيه بالمطبخ الهولندي، أوضح إقبال: "لم أتذوق الكثير من الطعام الهولندي، نظرًا لفترة تواجدي القصيرة هنا، ما يعجبني حقًا هو الفطائر، سأضعها في الصدارة، أخطط حاليًّا لتجربة بقية الأطعمة الهولندية".وعن علاقته بوالده، أفاد إقبال قائلًا: "والدي فخور بي وهذا يشعرني بالرضا، لقد دعمني منذ البداية، تحدثنا أيضًا كثيرًا قبل أن أنتقل إلى أوتريخت مع وكيل أعمالي، أخبرت والدي عن الفريق وكان متحمسًا وشجعني على الانتقال على الفور، اعتقدت أنه من المهم أن يدعم هذه الخطوة كما أنه يتابعني عن كثب".ويتطلع إقبال للمشاركة مع المنتخب العراقي في بطولة كأس آسيا-قطر 2023، إذ يوجد اسمه ضمن القائمة الأولية لمنتخب أسود الرافدين.