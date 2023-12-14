فوزان وتعادل في دوري نجوم العراق

حيث شهد اللقاء الاول فوز نادي النجف على مضيفه امانة بغداد بنتيجة 2-1 ، وجرت المباراة في ملعب نادي امانة بغداد.فيما فاز نادي اربيل بعشرة لاعبين على مضيفه الميناء بنتيجة 3-0 بعدان طرد حكم اللقاء اللاعب ئاكام هاشم في الدقيقة السابعة من الشوط الاول ، وجرت المباراة على ملعب الفيحاء في البصرة .انتهى الشوط الاول بتقدم اربيل بهدف دون مقابل جاء عن طريق امجد راضي في الدقيقة 10 ، وفي الشوط الثاني اضاف اربيل هدفه الثاني عند الدقيقة 63 عن طريق اسو رستم وهاد لسو رستم ليسجل هدفاً ثالثا لاربيل بالدقيقة 69.وفي اللقاء الثالث تعادل القاسم والكرخ من دون اهداف وجرت المباراة على ملعب الكوت.