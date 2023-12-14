العراق يكتسح الهند ويبلغ نصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم المصغرة

وبلغ العراق نصف نهائي البطولة بفارق الأهداف عن نظيره البحريني الذي رافق أسود الرافدين إلى نصف النهائي، حيث تمكن لاعبو العراق من تخطي المنتخب الهندي بنتيجة 24-1.وبهذا الفوز تصدر العراق المجموعة الثانية التي تضم الى جانب منتخبنا الوطني منتخبات البحرين وعمان والهند برصيد ٦ نقاط من فوزين وخسارة.وسبق للعراق أن حقق الفوز على الفريق العماني في الجولة الأولى بنتيجة 3-1، قبل أن يخسر من الفريق البحريني بنتيجة (5-1).وسيلاقي المنتخب الوطني في دور نصف النهائي المنتخب الأوزبكي الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى التي يتصدرها منتخب تايلند مضيف البطولة بالعلامة الكاملة.وتحدث مدرب الفريق محمود شاكر قائلاً: "نجح لاعبونا في مهمتهم، وتمكن منتخبنا من تصدر مجموعته بعد الفوز الذي تحقق على المنتخب الهندي في ختام مباريات المجموعة".وأضاف أن "لاعبينا الشباب ظهروا بمستوى مشرف وتمكنا من اعتلاء المجموعة بجدارة بفوزين وخسارة ووضع قدما في نصف نهائي البطولة، حيث ينص قانون البطولة على ان تلعب مباراة نصف النهائي بطريقة التقاطع، اذ يتواجه اول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية وبالعكس".وأكد أن "مباراة اليوم أمام الفريق الأوزبكي المنافس الشرس في دور نصف النهائي ستكون مفصلية، لأن الفوز يعني الانتقال إلى نهائي البطولة وهذا ما نبحث عنه ولكن المهمة صعبة جدا ولكنها ليست مستحيلة وفي حال تحقيق الفوز فان فريقنا سيقابل الفائز من مباراة تايلند والبحرين، وبعدها سيكون لكل حادث حديث".