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فيفا يكشف سبب تواجد ميسي في قائمة "الأفضل"

رياضة

2023-12-15 | 01:34
فيفا يكشف سبب تواجد ميسي في قائمة &quot;الأفضل&quot;
505 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سبب تواجد ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين في القائمة النهائية للفوز بجائزة "ذا بيست" الأفضل في العالم لعام 2023.

وكتب الفيفا عبر موقعه الرسمي في تقديمه للمرشحين للجائزة: "ماذا بقي لقوله عن اللاعب الذي فاز بكل الألقاب المحلية والدولية والفردية الكبرى في اللعبة، ويستمر في إبهار الجماهير العالمية في سن 36 عاما؟".

وأشار إلى أن ميسي الفائز بجائزة الأفضل في العالم في 2022 عاد بعد التتويج بلقب كأس العالم في قطر ليقود فريقه السابق باريس سان جيرمان للفوز بلقب الدوري الفرنسي واختير ضمن التشكيل المثالي للمسابقة، وتصدر قائمة الأكثر صناعة للأهداف في الليغ وان.

ولفت: "العبقري ميسي الذي سجل أكثر من 100 هدف مع منتخب بلاده وأفضل هداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى انتقل عبر المحيط الأطلسي إلى إنتر ميامي في صفقة أثارت ضجة كبرى".

ونوه الفيفا لمعلومة تاريخية تشير إلى أن ميسي يبقى اللاعب الوحيد الذي قدم تمريرات حاسمة في 5 نسخ مختلفة لكأس العالم.

وختم الاتحاد الدولي تقريره بأن أقرب منافسي (ليو) هم بيليه ومارادونا وديفيد بيكهام والبولندي لاتو الذين صنعوا الأهداف في 3 نسخ مونديالية.
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