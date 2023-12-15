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الجولة الـ9 لدوري نجوم العراق.. تعرف على مباريات اليوم
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السومرية نيوز – رياضة
تستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة التاسعة بإقامة أربع مباريات في ملاعب بغداد والمحافظات لحساب دوري النجوم للموسم الحالي (2023-2024).
وسيستضيف فريق دهوك على ملعبه فريق النفط في الساعة الثانية والنصف ظهراً بقيادة الحكم محمد سلمان، فيما يلعب فريق نفط البصرة على ملعب الفيحاء أمام فريق نوروز بقيادة الحكم محمد كامل زغير.
كما ان ملعب بغداد سيكون مسرحاً لمواجهة الحدود والشرطة في الساعة الثانية والنصف ظهراً بقيادة الحكم أحمد كاظم.
بينما فريق نفط الوسط سيلتقي بفريق الطلبة على ملعب النجف الأولمبي في الساعة الخامسة من مساء اليوم بقيادة الحكم واثق محمد.
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