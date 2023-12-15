برشلونة يتفاوض مع "ميسي الجديد"

وحسب قناة "تي واي سي" فإن ممثل اللاعب أوقف مفاوضات تجديد عقده مع ريفيربلت وبدأ في التفاوض بشكل قوي مع برشلونة.ويلقب كلاوديو إيشيفيري بمسي الجديد وهو موهبة لافتة في الأرجنتين وقدم مستويات ممتازة في كأس العالم للشباب، إذ سجل 3 أهداف أمام البرازيل.وسبق أن استدعى سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين الأول إيشيفيري للتدريب مع التانغو، إذ قام وقتها اللاعب الشاب بالتقاط صورة مع ميسي معلقا "الحلم تحقق".وسُئل تشافي هيرناندز مدرب برشلونة عن اللاعب خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعه، حيث علق :"موهبة. والأمر يتجاوز الأهداف الثلاثة التي سجلها ضد البرازيل. إنه لاعب مختلف وفارق".ووفقًا للتقارير، أعرب برشلونة عن استعداده لتقديم عرض بقيمة 33 مليون دولار بدلا من الشرط الجزائي في عقد اللاعب الذي ييلغ 27.4 مليون دولار، بشرط تقسيط المبلغ.ويبلغ إيشيفيري 17 عاما وهو محط اهتمام أندية أوروبية كبيرة.