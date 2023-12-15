ريال مدريد يسعى للدخول في مفاوضات مع مبابي

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن "الريال سيتعامل بحزم في مفاوضاته مع مبابي، بعد تجارب سيئة عاشها معه سابقا، إذ يريد منه إجابة نهائية قبل 15 يناير/كانون ثان المقبل".وأشارت الصحيفة إلى أن "ريال مدريد يرى مبابي أفضل صفقة ممكنة لتعزيز الخط الهجومي، لكن النادي الآن يتواجد في موقف أقوى للتفاوض، حيث لا توجد ضغوطات كبيرة، كما كان الوضع سابقا، وذلك بعد تألق جود بيلينجهام على الصعيد التهديفي، والتعاقد مع إندريك".ويراقب الميرينجي وضع مبابي، في "ظل تمسك إدارة البي إس جي به، واهتمام العديد من الأندية الإنجليزية أيضا بضمه".