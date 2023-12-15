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العراق يتعادل مع عمان ويبلغ نصف نهائي غرب اسيا للناشئين

رياضة

2023-12-15 | 13:00
العراق يتعادل مع عمان ويبلغ نصف نهائي غرب اسيا للناشئين
2,244 مشاهدة

تعادل منتخبنا الوطني للناشئين مع نظيره العماني، اليوم الجمعة، ضمن بطولة غرب اسيا للناشئين، وبلغ نصف نهائي البطولة.

انتهت مباراة منتخبنا الوطني للناشئين ضمن بطولة اتحاد غرب آسيا المقامة في - U17 - سلطنة عُمان 2023، بالتعادل الإيجابي مع نظيره العماني (1-1) ضمن المجموعة الأولى الجولة الثالثة".

وبهذا التعادل بلغ منتخب الناشئين الدور نصف النهائي لبطولة اتحاد غرب آسيا الجارية في سلطنة عُمان.

وسجل هدف منتخبنا الوطني اللاعب زين العابدين جاسم في الدقيقة (55) اما هدف المنتخب العماني فقد سجله ️ فهد المشايخي في الدقيقة (66).
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