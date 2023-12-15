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الأهلي المصري الى نصف نهائي كأس العالم للأندية على حساب اتحاد جدة
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
تمكن نادي الأهلي المصري، اليوم الجمعة، من التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، بعد الفوز على اتحاد جدة (3-1).
وجرت المباراة بملعب "الجوهرة المشعة" في الدور الثاني من البطولة المقامة في السعودية.
ورد الأهلي، الدين للاتحاد في عقر داره، بعد أن حسم العميد مواجهة الفريقين في نسخة 2005 بنتيجة (1-0).
كما أن هذا الانتصار هو الأول للفريق المصري على "النمور" في كل المناسبات، سواء الرسمية، أو حتى الودية.
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