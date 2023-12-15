الأهلي المصري الى نصف نهائي كأس العالم للأندية على حساب اتحاد جدة

وجرت المباراة بملعب "الجوهرة المشعة" في الدور الثاني من البطولة المقامة في السعودية.ورد الأهلي، الدين للاتحاد في عقر داره، بعد أن حسم العميد مواجهة الفريقين في نسخة 2005 بنتيجة (1-0).كما أن هذا الانتصار هو الأول للفريق المصري على "النمور" في كل المناسبات، سواء الرسمية، أو حتى الودية.