إنريكي يرد على مبابي الغاضب: أنا مَن يصدر الأوامر

وكان باريس سان جيرمان تعادل بهدف لمثله مع مضيفه بروسيا دورتموند في ألمانيا يوم الأربعاء الماضي، في ختام منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.ووجه لويس إنريكي تعليماته للاعبي باريس لمطالبتهم بالاكتفاء بالتعادل في المراحل الأخيرة من المباراة خوفا من الخسارة.لكن بعض التقارير كشفت أن هذه التعليمات لم تعجب مبابي، الذي أراد تحقيق الفوز الذي سيسمح له بتصدر المجموعة، وبالتالي الحصول على قرعة أسهل في دور الـ16 من المسابقة.وكان مبابي محبطًا بشكل واضح على أرض الملعب، ووفقًا لقناة "كانال بلس" الفرنسية، فقد عاد اللاعب سريعًا إلى حافلة الفريق بعد المباراة، وجلس بمفرده بعيدا عن زملائه لعدة دقائق.وخرج إنريكي في المؤتمر الصحفي لمباراة ليل وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي ليدافع عن قراره باللعب من أجل التعادل مع دورتموند، حتى لو أغضب مبابي.وقال إنريكي: "أتفهم سبب انزعاج مبابي، لكني أنا مَن أصدر الأوامر".وأضاف: "لقد كان أحد أفضل القرارات في مسيرتي، لقد كان قرارًا كبيرًا، ولكني لم أتخذه وحدي، حيث جاء بالتشاور مع الطاقم المعاون أيضا، حتى لو كنت أنا صاحب الكلمة الأخيرة".وواصل مدرب "PSG" قائلا: "أخبرت لاعبي فريقي، مع تقدم ميلان بنتيجة 2-1 على نيوكاسل في الدقيقة 88 بعدم المخاطرة وإدارة المباراة بذكاء".وأتم: "على الرغم من أن هدفنا كان الفوز، إلا أن استقبال أي هدف كان سيكون أمرًا سخيفًا، وفي النهاية أثبتنا أنه قرار ناجح".