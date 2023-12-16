سقوط مروع لأحد اللاعبين يلغي مباراة بالدوري الانجليزي

وسقط توماس لوكيير قائد لوتون تاون أرضا بمفرده في منتصف الملعب في الدقيقة الـ59 من عمر اللقاء، في الوقت الذي كانت تشير فيه النتيجة إلى التعادل 1-1.وسرعان ما توقف اللعب ليحصل اللاعب الويلزي على الرعاية الطبية داخل أرضية الملعب، وسط ترقب اللاعبين.وبعد بضع دقائق من العلاج، تم نقل اللاعب على نقالة مع بطانية سوداء تغطيه، إلى النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس، بينما هتف المشجعون باسمه.ثم غادر الفريقان الملعب بعد 6 دقائق بعدما تم إيقاف المباراة رسميا، على أن يتم استكمالها في وقت لاحق.وأصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بيانًا جاء فيه: "تم إلغاء مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز بين بورنموث ولوتون تاون بسبب حادث طبي للاعب، قلوبنا مع توم لوكير وجميع اللاعبين المشاركين في مباراة اليوم".تجدر الإشارة إلى أن تلك الواقعة لم تكن الأولى لتوماس لوكيير مدافع لوتون تاون، حيث سبق أن كان بطلا لحادث مماثل خلال نهائي "بلاي أوفس" العام الماضي.