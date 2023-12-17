"خيار طوارئ" في قائمة كاساس لكأس اسيا 2023.. من هو أمين الحموي؟

ويستعد المنتخب العراقي للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2023 بقطر؛ إذ سيلعب "أسود الرافدين" في المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات اليابان وإندونيسيا وفيتنام.وبعث كاساس، برسالة إلى المحترف في صفوف هلسينبورغ السويدي، أمين الحموي، وأبلغه أن يكون جاهزًا ومستعدًّا لبطولة كأس آسيا، التي قد تشهد مشاركته مطلع العام المقبل، والحموي سيكون "خيار طوارئ"، في حال تعرض أحد مهاجمي أسود الرافدين للإصابة، ليحل محله في القائمة النهائية التي ستشارك في البطولة، بحسب winwinوضمت القائمة الأولية للمنتخب العراقي المهاجمين مهند علي وعلي الحمادي وأيمن حسين وباشانغ عبد الله وآسو رستم وأمين الحموي؛ إذ سيعتمد المدرب على 3 مهاجمين في كأس آسيا، وقد يستدعي أربعة مهاجمين في معسكر الإمارات.يذكر أن الحموي سبق له أن مثّل منتخب العراق الأول في مناسبتين، فيما مثّل المنتخب الأولمبي في أربع مباريات، وسجل هدفًا واحدًا.وفي دوري الدرجة الأولى السويدي، لعب المهاجم العراقي صاحب الـ19 عامًا 29 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف.وسيواجه المنتخب العراقي نظيره الكوري الجنوبي في مباراة ودية في دبي في السادس من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، استعدادًا لكأس آسيا.وستُقام بطولة كأس آسيا "قطر 2023" خلال الفترة بين 12 يناير و10 فبراير/ شباط القادمَين، بمشاركة 24 منتخبًا.