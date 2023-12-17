آرسنال يتصدر ترتيب البريميرليج مؤقتا بالفوز على برايتون

تمكن نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم الاحد، من تصدر ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا، بفوزه على ضيفه برايتون بهدفين نظيفين، ضمن الجولة السابعة عشرة.





وارتفع رصيد آرسنال بهذا الفوز إلى 39 نقطة، بفارق نقطتين أمام ليفربول الذي يلعب لاحقا أمام ضيفه مانشستر يونايتد في قمة الجولة، فيما بقي رصيد برايتون 26 نقطة في المركز التاسع.

وأحرز جابرييل جيسوس (53) وكاي هافيرتز (87) هدفي آرسنال.وارتفع رصيد آرسنال بهذا الفوز إلى 39 نقطة، بفارق نقطتين أمام ليفربول الذي يلعب لاحقا أمام ضيفه مانشستر يونايتد في قمة الجولة، فيما بقي رصيد برايتون 26 نقطة في المركز التاسع.