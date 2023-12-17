بمشاركة عربية.. تفاصيل مونديال الأندية بشكله الجديد

وذكر "فيفا"، في بيان رسمي، أن النسخة الأولى ستقام في الفترة بين 15 حزيران و13 تموز 2025، في الولايات المتحدة الأمريكية.وستكون نسخة 2023 الجارية في السعودية، هي الأخيرة لمونديال الأندية بنظامه الحالي، علمًا بأن مسمى البطولة سيتغير بدءًا من 2025 إلى "مونديال فيفا للأندية"، على أن يقام كل 4 أعوام.وبدلًا من النظام الحالي للمسابقة، استحدث "فيفا" بطولة سنوية جديدة للأندية، تبدأ في 2024، وتقام في السنوات التي لا تُلعب فيها النسخة الموسعة.ويشارك في البطولة المستحدثة أبطال القارات، على أن يلتقوا في شكل تصفيات، بحيث يتأهل الفائز لمواجهة بطل أوروبا في النهائي.حتى الآن، ضمنت 3 أندية عربية مشاركتها في النسخة الأولى من مونديال الأندية بشكله الجديد، وهي: الأهلي المصري، والوداد المغربي من إفريقيا، والهلال السعودي من آسيا.ويشارك في البطولة 12 فريقا من أوروبا، و4 من إفريقيا، و4 من آسيا، و4 من أمريكا الشمالية والوسطى، و6 من أمريكا الجنوبية، وفريق من أوقيانوسيا، إضافة إلى ممثل البلد المضيف.