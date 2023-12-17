رادار برشلونة يتجه نحو موهبة أوروبية

ويعد بيرجفال أحد أبرز المواهب الشابة في أوروبا، كما أنه مطلوب في العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.وقال أندرسون، في تصريحات أبزرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أستطيع أن أؤكد أننا كنا على اتصال مع برشلونة.. صحيح أننا تحدثنا الأسبوع الماضي، لكن هذا الأسبوع لم نتحدث".وشارك بيرجفال مع فريقه هذا الموسم في 25 مباراة، ونجح في تسجيل هدفين، وانضم لمنتخب السويد تحت 21 عاما.ويمتد عقد لوكاس بيرجفال صاحب الـ17 عاما مع ديورجاردن، حتى صيف 2025.