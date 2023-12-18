مواجهات "مدوية".. نتائج قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

أجريت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الإثنين، والتي سحبت في مدينة نيون السويسرية، واسفرت عن مباراة معقدة لبرشلونة، ومواجهات سهلة لمانشستر سيتي "حامل اللقب"، ريال مدريد، وبايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان.





بورتو ضد آرسنال



نابولي ضد برشلونة



باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد



انتر ضد أتلتيكو مدريد



ايندهوفن ضد بوروسيا دورتموند



لاتسيو ضد بايرن ميونيخ



لايزبيغ ضد ريال مدريد



كوبنهاغن ضد مانشستر سيتي وكانت نتائج القرعة كالتالي:بورتو ضد آرسنالنابولي ضد برشلونةباريس سان جيرمان ضد ريال سوسيدادانتر ضد أتلتيكو مدريدايندهوفن ضد بوروسيا دورتموندلاتسيو ضد بايرن ميونيخلايزبيغ ضد ريال مدريدكوبنهاغن ضد مانشستر سيتي