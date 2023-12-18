مواجهات مثيرة.. نتائج قرعة ملحق الدوري الأوروبي

ويخوض منافسات الملحق من الدوري الأوروبي، كل من:تولوز، رين، مارسيليا، فرايبورج، سبارتا براج التشيكي، سبورتنج لشبونة البرتغالي، روما، وكاراباغ الأذربيجاني.أما فرق المركز الثالث بدوري الأبطال، فهي:فينورد الهولندي، يونج بويز السويسري، جالطة سراي التركي، لانس الفرنسي، وبراغا وبنفيكا البرتغاليين، وميلان الإيطالي وشاختار الأوكراني.وتقضي القرعة بخوض فرق وصافة الدوري الأوروبي جولة الإياب على ملاعبها، كما أن القرعة تمنع مواجهة الفرق التي تنتمي لنفس الدولة.وأسفرت قرعة الملحق عن النتائج التالية:فينورد (هولندا) – روما (إيطاليا)ميلان (إيطاليا) – رين (فرنسا)لانس (فرنسا) – فرايبورغ (ألمانيا)يونغ بويز (سويسرا) - سبورتنغ لشبونة (البرتغال)بنفيكا (البرتغال) – تولوز (فرنسا)سبورتنغ براغا (البرتغال) – كاراباج (أذربيجان)غلطة سراي (تركيا) - سبارتا براغ (التشيك)شاختيور (أوكرانيا) - مارسيليا (فرنسا).وتقام مباريات جولة الذهاب لدور الملحق الدوري الأوروبي يوم 15 فبراير المقبل، على أن تقام مواجهات جولة الإياب يوم 22 من نفس الشهر.