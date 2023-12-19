مانشستر يونايتد يفتح باب الرحيل إلى الدوري السعودي أمام 4 لاعبين

ويمر مانشستر يونايتد بموسم سيء على صعيد النتائج، سواء في البطولات المحلية أو في دوري أبطال أوروبا حيث ودع البطولة من دور المجموعات.وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد سافر المدير الرياضي لمانشستر يونايتد جون مورتوج إلى السعودية للتفاوض مع الأندية المهتمة بضم بعض لاعبي الشياطين الحمر.وأضافت الصحيفة، أن هناك اهتماماً من قبل بعض الأندية السعودية بضم كل من كاسيميرو ورافائيل فاران وأنتوني مارسيال وجادون سانشو.ويعد سانشو تحديداً الأقرب لمغادرة أولد ترافورد، بعد خلافه الشهير مع المدرب الهولندي إريك تين هاج، وإبعاده عن المشاركة في المباريات.نفس الأمر ينطبق على مارسيال، الذي ابتعد عن مستواه منذ فترة، ولم يعد يقدم الإضافة للشياطين الحمر.