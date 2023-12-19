اليوم.. مانشستر سيتي يلاقي أوراوا الياباني في نصف نهائي مونديال الأندية

وتقام المباراة في الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "مدينة الملك عبد الله" الرياضية في جدّة السعودية.ويواجه الفائز من هذه المباراة، فلوميننزي البرازيلي المنتصر على الأهلي المصري في نصف النهائي الآخر.ويحلم سيتي بالتتويج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، وكان مان سيتي توّج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، ومن بعده كأس السوبر الأوروبية، ليضيفهما إلى لقبي الدوري الممتاز والكأس الإنجليزية.