ستة لاعبين يدخلون باريس سان جيرمان في أزمة

وأشار النادي الباريسي، عبر بيان رسمي اليوم الثلاثاء، إلى غياب ديمبلي عن المباراة بسبب تعرضه لإصابة طفيفة في أوتار الركبة.وكان عثمان قد عاد للمشاركة في المباريات خلال مواجهة ليل في الجولة الماضية من الدوري، بعد غيابه عن مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.وتشمل قائمة الغيابات الباريسية كل من: كيلور نافاس لتعافيه من إصابة في أسفل الظهر، والحارس الإسباني أرناو تيناس لشكواه من إصابة في الكتف الأيمن.كما ينفذ فابيان رويز برنامج التعافي من إصابة في الكتف، ويستمر الثنائي برسنيل كيمبيمبي ونونو مينديس خوض البرنامج العلاجي والتأهيلي بعد عمليات جراحية.يذكر أن العملاق الباريسي يعتلي قمة الدوري برصيد 37 نقطة، بينما يقبع ميتز في المركز 14 برصيد 16 نقطة.