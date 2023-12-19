الحدود يغلب الكرخ في دوري نجوم العراق

وشهد ملعب الكوت مجريات المباراة بين الفريقين عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً.انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني جاء هدف الفوز الوحيد للحدود عن طريق مجتبى عادل بالدقيقة 84 من عمر اللقاء سجل الهدف.ادار اللقاء الحكم الدولي مهند قاسم يساعده كل من الحكمين كرار عبد الكريم وصفاء جاسم، والحكم الرابع علاء سالم، وحكم الفار مهند مناف.وبهذا الفوز اصبح الحدود بالمركز الخامس برصيد 15 نقطة، فيما بات الكرخ بالمركز 12 برصيد 10 نقاط.