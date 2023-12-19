الضحية بيدري.. انتكاسة جديدة تزيد أوجاع برشلونة

ويستضيف برشلونة نظيره ألميريا متذيل الدوري الإسباني مساء الأربعاء بالجولة الـ18 للمسابقة، وهي المباراة التي يأمل خلالها الفريق الكتالوني في استعادة الانتصارات التي غابت عنه في آخر جولتين.وحسبما كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن الإصابة عاودت بيدري بعدما شعر اللاعب ببعض الانزعاجات العضلية في المران الأخير للفريق قبل المباراة.وأضافت الصحيفة أن برشلونة يريد توخي الحذر بشأن بيدري بعد الإصابات الأخيرة للاعب، مشيرةً إلى أنه لن يسافر أيضا مع الفريق في رحلته إلى دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية لخوض مباراة ودية أمام كلوب أمريكا المكسيكي يوم الجمعة المقبل.وأوضحت أن صاحب الـ21 عاما سيخضع لفحوصات خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد طبيعة الإصابة بدقة.وكان تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة يعتمد في الأسابيع القليلة الماضية بعد إصابة غافي على كل من فرينكي دي يونج وبيدري وإلكاي غوندوغان في وسط الملعب.لكن الأزمة أمام ألميريا تكمن في غياب دي يونج الذي سيفتقد برشلونة خدماته بداعي الإيقاف، بعد تلقيه البطاقة الصفراء الخامسة في مباراة فالنسيا بملعب الميستايا خلال الجولة الماضية، وبالتالي فإن تشافي لن يكون قادرا على الاعتماد عليه ولا على بيدري في المباراة.يذكر برشلونة فشل في تحقيق الفوز في 3 مباريات من آخر 4 له في الدوري الإسباني حيث كان فوزه الوحيد على حساب أتلتيكو مدريد بهدف دون رد في الجولة 15، بينما تعادل قبله في الجولة 14 مع رايو فاليكانو 1-1، وخسر بعدها أمام جيرونا 2-4 ثم تعادل مع فالنسيا 1-1، في الجولتين 16 و17.