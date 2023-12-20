نيمار يغيب عن كوبا أمريكا

وأصيب نيمار في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى في 17 أكتوبر قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام الأوروغواي 0-2 في مونتيفيديو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. سقط بعد التحام مع لاعب الوسط الأوروغوياني، نيكولاس دي لا كروس، فخرج على نقالة وهو يبكي.ويحتاج ابن الـ31 عاما إلى تسعة أشهر على الأقل كي يتعافى تماما من هذه الإصابة التي تعتبر الأخطر بالنسبة للاعبي كرة القدم وفق ما أفاد طبيب المنتخب، رودريغو لاسمار، الثلاثاء.وبالتالي، استبعد لاسمار مشاركة نجم الهلال السعودي في البطولة القارية المقررة بين 20 يونيو و14 يوليو والتي ستجمع منتخبات أميركا الجنوبية العشرة إضافة إلى ستة منتخبات من منطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).وقال لاسمار لإذاعة "98 أف أم" البرازيلية "لن يكون لديه الوقت، فالوقت مبكر جدا. لا فائدة من حرق المراحل والتسرع في إعادته للوقوف على قدميه قبل الوقت اللازم والمجازفة غير الضرورية".وشدد "علينا التحلي بالصبر. الحديث عن العودة قبل تسعة أشهر هو أمر مبكر".لكن لاسمار الذي أجرى العملية الجراحية لنيمار، مطمئن بشأن قدرة نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي السابق على العودة إلى المستوى الذي كان عليه قبل الإصابة، قائلا "نتوقع أن يتعافى تماما بعد هذه الفترة، وأن يكون جاهزا للعودة إلى اللعب على مستوى عال، بنتائج جيدة، من دون أي نوع من القيود".وكان لاسمار أجرى سابقا عملية جراحية لنيمار بعد إصابته بكسر في القدم في مارس 2018 عندما كان يلعب مع باريس سان جرمان.وانضم نيمار إلى الهلال في أغسطس بصفقة ضخمة، بعد ستة مواسم في باريس سان جرمان، وهي فترة تخللتها العديد من الإصابات البدنية. أبعدته هذا العام إصابة خطيرة في كاحله الأيمن عن الملاعب لمدة ستة أشهر، من مارس إلى سبتمبر.وتعرض إلى إصابة في المباراة الأولى للبرازيل في مونديال قطر 2022 أمام صربيا. عاد في الدور ثمن النهائي دون أن ينجح في مساعدة البرازيل على تفادي الخروج من ربع النهائي على يد كرواتيا بركلات الترجيح.وحطم نيمار في الثامن من سبتمبر الماضي الرقم القياسي لمواطنه بيليه في عدد الأهداف الدولية عندما سجل ثنائية في مرمى بوليفيا (5-1) رافعا رصيده إلى 79 هدفا، بفارق هدفين عن "الملك".وخضع هداف البرازيل لجراحة الشهر الماضي بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى خلال أداء الواجب الدولي في أكتوبر.وقال لاسمار إن نيمار من المتوقع أن "أن يكون جاهزا للعودة في بداية موسم 2024 في أوروبا والذي سيكون في أغسطس المقبل".وانضم نيمار إلى الهلال السعودي في أغسطس الماضي لكن مهاجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق لعب خمس مباريات فقط حيث عانى من إصابات عضلية.وأوقعت القرعة البرازيل في المجموعة الرابعة في كأس كوبا أميركا مع كولومبيا وباراغواي ومتأهل من تصفيات منطقة الكونكاكاف.