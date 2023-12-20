https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-476947-638386666122670939.jpg
قرار جديد للاتحاد العراقي بشأن عقوبات الأندية الرياضية
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز – رياضة
قرر الاتحادُ العراقيّ لكرة القدم، إلغاء العقوبات الصادرة بحقِّ المدربين واللاعبين والإداريين والعاملين في الأنديةِ الرياضيّة.
وذكر الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، اليوم الأربعاء، أن " الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، ولمُناسبةِ انطلاق دوري نجوم العراق قرر إلغاءِ جميع العقوبات الصادرة بحقِّ المدربين واللاعبين والإداريين والعاملين في الأنديةِ الرياضيّة كافة من دون المساس بالعقوباتِ المالية الصادرة بحقِّ أي منهم".
وأشار الى انه "لا يستفيد أي من المشمولين بهذا القرار إلا بعدَ تسديدِ العقوبات المالية التي تضمنتها القراراتُ الصادرة من لجان الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم".
>> انضم الى السومرية على واتساب