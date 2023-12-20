إسبانيا.. تحديد موعد محاكمة داني ألفيس

ويتهم ألفيس بالاعتداء الجنسي على سيدة داخل ملهى ليلي ببرشلونة في كانون الاول عام 2022.ويقبع الظهير الأيمن السابق لبرشلونة في السجن الاحتياطي منذ كانون الثاني الماضي، ورفضت محكمة الإفراج عنه بكفالة مستندة إلى خطر هروبه.ونفى ألفيس ارتكاب أي مخالفات، وزعم أنه أقام العلاقة بالتراضي مع السيدة.وجه قاضي التحقيق الاتهام إليه في اب الماضي، وقالت المحكمة إن "هناك أدلة كافية لبدء المحاكمة".ويطالب ممثلو الادعاء بعقوبة السجن 9 سنوات بحقه، بينما يريد محامو الضحية المزعومة أن يقضي 12 عاما خلف القضبان.وفاز ألفيس (40 عاما) بـ42 بطولة في كرة القدم، من بينها 3 ألقاب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، ولقبين كوبا أميركا مع منتخب البرازيل، كما وشارك في كأس العالم للمرة الثالثة العام الماضي في قطر.