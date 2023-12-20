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الجولة 18 من الدوري الإسباني.. تشكيلة برشلونة والميريا
Alsumaria Tv
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أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، التشكيلة الأساسية لخوض مواجهة ألميريا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة 18 من الدوري الإسباني.
وشهدت التشكيلة تواجد سيرجي روبرتو في خط الوسط، في ظل إصابة بيدري وجافي وغياب فرينكي دي يونج بداعي الإيقاف.
وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي:
بينيا، كانسيلو، أراوخو، كريستنسن، بالدي، جوندوجان سيرجي روبرتو، فيرمين لوبيز، رافينيا، ليفاندوفسكي وجواو فيليكس.
وعلى الجانب الآخر أعلن جايزكا جاريتانو المدير الفني لألميريا التشكيلة التالية:
ماكسيميانو، بوزو، تشومي، إدجار، مونتس، أكيمي، لوبي، بابا، أريباس، رامازاني، وبابتيستاو.
ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 35 نقطة، بالتساوي مع أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثالث، بينما يأتي ألميريا في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.
ويسيطر الثنائي جيرونا وريال مدريد على المركزين الأول والثاني بالدوري الإسباني بـ44 نقطة و42 نقطة على الترتيب.
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