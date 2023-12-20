"نجوم العراق".. التعادل يحسم لقاء الزوراء وأمانة بغداد

تعادل فريقا الزوراء وأمانة بغداد، مساء اليوم الأربعاء، في دوري نجوم العراق.

ولم يتمكن النوارس وأسود العاصمة من تسجيل أي هدف خلال شوطي المباراة التي احتضنها ملعب الزوراء. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزوراء الى 16 نقطة في المركز الرابع، بينما بلغ رصيد أمانة بغداد 8 نقاط في المركز 19.