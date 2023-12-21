الجزائر تقرر تعليق جميع الأنشطة الرياضية بالبلاد

وتعرضت حافلة نادي البيض، سادس الدوري الجزائري للمحترفين، لحادث مرور خطير، جراء انقلابها خلال سفر الفريق إلى ولاية تيزي وزو، لخوض مواجهة شبيبة القبائل.وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص، وتعرض عدد من اللاعبين لإصابات متفاوتة الخطورة.ونقل موقع "كووورة" أن رئيس الاتحاد الجزائري، وليد صادي، أمر بتعليق جميع المنافسات الكروية في البلاد، في كامل الأقسام، إلى إشعار غير معلوم، تضامنا مع نادي مولودية البيض.بدوره، قدم وزير الشباب والرياضة الجزائري، عبد الرزاق حماد، تعازيه لأسرة نادي مولودية البيض، وعائلات الضحايا.وقالت وزارة الشباب والرياضة، في بيان عبر "فيس بوك": "ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، بلغنا خبر وفاة المغفور لهما بإذن الله، الحارس زكرياء بوزياني ومساعد المدرب خالد مفتاح".وأضاف البيان: "أمام هذا المصاب الجلل يتقدم وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة فريق مولودية البيض، ولعائلات الضحايا، راجيا من الله عز وجل أن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر وحسن السلوان".من جهته، أصدر الاتحاد الجزاري بيانًا، أعلن فيه: "تم تأجيل حفل قرعة دوري 32 و16 من مسابقة كأس الجزائر، والتي كان من المقرر إقامته الثلاثاء المقبل، إلى أجل لاحق".