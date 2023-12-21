العراق والأرجنتين يحافظان على مركزهما في تصنيف الفيفا

لم يشهد التصنيف أي تغيير على مستوى المراكز الـ10 الأولى حيث ظل التانجو في الصدارة وخلفه فرنسا وإنجلترا وبلجيكا والبرازيل وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا.وأكد "فيفا" في بيان رسمي أن حالة الثبات تشمل أيضا أول 13 منتخبا في التصنيف الدولي.وأوضح أن منتخب بنما حقق أكبر قفزة في العام الحالي 2023 بتقدمه 20 مركزا يليه مولدوفا 19 مركزا ثم ماليزيا 15 مركزا.على المستوى العربي ظل منتخب المغرب في الصدارة بتواجده في المركز 13 عالميا يليه تونس 28 والجزائر 31 ومصر 33 والسعودية 56 وقطر 58.ويتواجد منتخبا العراق والإمارات في المركزين 63 و64، وخلفهما عمان 74 والبحرين 86 والأردن 87 وسوريا 91 وفلسطين 99.وخارج قائمة أول 100 تتواجد منتخبات موريتانا في المركز 105 ولبنان 107 وجزر القمر 119 وليبيا 120 والسودان 128 والكويت 136 واليمن 152 وجيبوتي 192 والصومال 198.