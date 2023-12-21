تعرف على عدد الدوريات والأندية المشاركة في "السوبر ليج"

وقالت الشركة الإسبانية إلى أن "البطولة ستقام بمشاركة 64 ناديا مقسمة إلى 3 دوريات هي الأزرق، ودوري النجوم، والذهبي".وأوضحت أن "بلو ليج" الدرجة الأدنى ستقام بمشاركة 32 ناديا بينما يتكون دوري النجوم والدوري الذهبي من 16 ناديا لكل منهما".وأكدت الشركة أنه "سيتم اختيار الأندية للدوري الأزرق "بلو ليج" بناء على مبدأ الجدارة الرياضية ونتائجها في الدوريات المحلية".وأشارت إلى أنه "سيتم تطبيق نظام الصعود والهبوط بين الدرجات الثلاث بناء على نتائج الأندية بنهاية كل مرحلة، وهو ما يؤكد عدم تخصيص مقاعد دائمة لأي فريق".ولفتت إلى أن "هذا النظام الجديد يضمن لكل فريق خوض 14 مباراة أوروبية كل موسم بواقع 7 على ملعبه و7 لقاءات أخرى خارجه".وستقام في نهاية كل موسم الأدوار الإقصائية لتحديد بطل كل دوري والأندية الصاعدة للمسابقة الأعلى.وتحدد أيضا موعد إقامة المباريات في منتصف الأسبوع بنفس النظام الحالي للمسابقات الأوروبية بما لا يتعارض مع جداول الدوريات المحلية.وشددت الشركة في بيانها الصحفي على أنه "سيتم وضع قواعد صارمة فيما يتعلق باللعب المالي النظيف، لضمان شروط المنافسة العادلة بين الأطراف".من جانبه، قال بيرند رايشارت الرئيس التنفيذي للشركة الإسبانية إنهم "بصدد إطلاق منصة إلكترونية مثل نتفليكس وميتا، لتبث عليها مباريات البطولة مجانا لجماهير كرة القدم".