"دون جماهير".. اتفاق جديد بين العراق وكوريا الجنوبية بشأن المباراة الودية

ومن المقرر أن يواجه العراق نظيره الكوري الجنوبي وديًّا في السادس من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.واتفق الاتحاد العراقي مع نظيره الكوري الجنوبي على إقامة مباراة ودية بين المنتخبين من دون جماهير، على أن تكون منقولة تليفزيونيًّا رغم أنّ التوجه كان نحو عدم بثّها أيضًاً، بحسب winwin.ويرغب مدربي المنتخبين في تطبيق خططهما في المباراة دون أن تكون مكشوفة للفرق المنافسة، خاصة أن المباراة ستكون الأخيرة لهما قبل انطلاق البطولة، وهذا الأمر يشكّل أهمية قصوى لهما.وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد وجّه، أمس الأربعاء، دعوة إلى القنوات الفضائية والشركات الراغبة في شراء حقوق النقل التليفزيوني لمباراة العراق أمام كوريا الجنوبية إلى تقديم عروضها إلى الأمانة العامة للاتحاد خلال مدة أقصاها يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول.ويلعب العراق في كأس آسيا ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات اليابان وفيتنام وإندونيسيا. في المقابل، تلعب كوريا الجنوبية في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات ماليزيا والأردن وعُمان.وفي حال حصد المنتخب العراقي وصافة مجموعته مقابل حصول كوريا الجنوبية على صدارة المجموعة، فسيتواجه المنتخبان في دور الـ16 من المسابقة.