أيمن حسين يتصدر.. قائمة هدافي دوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة العاشرة

السومرية نيوز – رياضة



تنشر السومرية نيوز، اليوم الجمعة 22 كانون الأول/ ديسمبر 2023، قائمة هدافي دوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة العاشرة، والتي يتصدرها لاعب القوة الجوية والمنتخب الوطني أيمن حسين.



القائمة ادناه:

ولا يزال نادي القوة الجوية هو متصدر ترتيب الدوري، برصيد 25 نفطة، أما في المركز الثاني نادي الشرطة برصيد 22 نقطة، فيما يقع نادي نفط ميسان بالمركز الثالث برصيد 17 نقطة.



جدول الترتيب ادناه:



وادناه ايضاً نتائج مباريات الجولة العاشرة من دوري نجوم العراق: ولا يزال نادي القوة الجوية هو متصدر ترتيب الدوري، برصيد 25 نفطة، أما في المركز الثاني نادي الشرطة برصيد 22 نقطة، فيما يقع نادي نفط ميسان بالمركز الثالث برصيد 17 نقطة.