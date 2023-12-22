خسر بخماسية في البصرة.. كيف يستعد المنتخب الإندونيسي منافس العراق بكأس آسيا؟

وضمّ وفد منتخب إندونيسيا 19 لاعبًا، حيث غادر الوفد من مطار سوكارنو هاتا عبر الخطوط الجوية القطرية، وكانت رحلته على النحو التالي: جاكرتا - الدوحة - إسطنبول – أنطاليا.ومن المقرر أن يلتحق المحترفون الـ10 بوفد المنتخب الإندونيسي تباعًا في أنطاليا، ومن المخطّط أن يستمرّ المعسكر حتى السادس من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، ليتّجه بعدها إلى العاصمة القطرية الدوحة.وسيلعب المنتخب الإندونيسي مباراتين في تركيا، إذ سيواجه المنتخب الليبي مرتين في 2 و5 يناير، على أن يواجه إيران في التاسع من الشهر ذاته في قطر.وأوقعت القرعة المنتخب الإندونيسي في المجموعة الرابعة إلى جانب العراق واليابان وفيتنام، وستدشّن إندونيسيا مشوارها في نسخة قطر بمواجهة المنتخب العراقي يوم 15 من يناير على استاد أحمد بن علي المونديالي.جدير بالذكر، أنّه سبق للمنتخب الإندونيسي أن خسر أمام نظيره العراقي بنتيجة 5-1 على ملعب البصرة الدولي في السادس عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.تأسس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم عام 1930 وانضم إلى الاتحاد الدولي للعبة عام 1952، وبعد عامين أصبح عضوا بالاتحاد الآسيوي.خاض مباراته الدولية الأولى عام 1934 ضد اليابان تحت مسمى "الهند الشرقية" وانتهت بفوز اليابان 1-7.وسبق أن حصل المنتخب الإندونيسي على البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية عام 1958.وشارك مرة وحيدة في المونديال بدورة فرنسا عام 1938 تحت اسم منتخب "الجزر الهولندية الشرقية" (حيث كانت إندونيسيا آنذاك مستعمرة هولندية). وخسر أمام المجر بسداسية نظيفة.ظهر منتخب إندونيسيا 4 مرات في نهائيات كأس آسيا بداية من عام 1996.نسخة 1996 في الإمارات: غادر من الدور الأول بعد التعادل مع الكويت وخسارتين من كوريا الجنوبية والإمارات.نسخة 2000 في لبنان: خرجت من الدور الأول بعد التعادل سلبيا مع الكويت وخسارتين من الصين وكوريا الجنوبية.نسخة 2004 في الصين: ودع من دور المجموعات، لكنه حقق أول فوز له بالبطولة على حساب قطر بهدفين دون رد قبل أن يتلقى هزيمتين أمام الصين والبحرين.نسخة 2007 في إندونيسيا وماليزيا وفيتنام وتايلند: خرج من الدور الأول لكنه حقق فوزه الثاني بالنهائيات بعد التغلب على البحرين 2-1، لكنه خسر أمام السعودية وكوريا الجنوبية.ويعد الراحل عبد القادر أفضل لاعب في تاريخ الكرة الإندونيسية، فهو هداف المنتخب بـ70 هدفا، وعميد لاعبيه بـ111 مباراة.أبرز اللاعبين الحاليين:إلكان باغوتأتيب ريزالإيغاي ماولانإيفان ديماسفي ديسمبر/كانون الأول 2019، أعلن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم تعيين المدرب الكوري الجنوبي شين تاي-يونغ مدربا للمنتخب الوطني.وخلف شين المدرب السابق لمنتخب كوريا الجنوبية، الإسكتلندي سايمون ماكمينمي، ووقع عقدا مدته 4 سنوات.وأكد رئيس الاتحاد الإندونيسي الجنرال محمد أرياوان أن خبرة شين تاي-يونغ كانت السبب الرئيسي لقرار التعاقد معه من أجل الإشراف على المنتخب الوطني.وقال الجنرال "شين سيكون لديه أهداف طويلة الأمد، حيث نريد منه وضع مخطط التطوير طويل الأمد، ولكن هدفه المبدئي سيكون إعداد المنتخب الوطني للتصفيات الآسيوية".15 يناير/كانون الثاني: إندونيسيا x العراق (ملعب أحمد بن علي).19 يناير/كانون الثاني: فيتنام x إندونيسيا (ملعب عبد الله بن خليفة).24 يناير/كانون الثاني: اليابان x إندونيسيا (ملعب الثمامة).