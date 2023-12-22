آرسنال ينضم لحزب معارضي السوبر ليج

ويأتي ذلك بعدما أدانت محكمة العدل الأوروبية، أمس الخميس، إعاقة كل من يويفا وفيفا تنظيم البطولة.وفي هذا الصدد قال النادي اللندني، في بيان رسمي اليوم الجمعة: "لاحظ آرسنال الحكم الصادر من محكمة العدل الأوروبية، يوم الخميس 21 ديسمبر 2023، ولم يتغير موقفنا فيما يتعلق بدوري السوبر الأوروبي".وأضاف: "سنواصل اللعب في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ونواصل العمل مع الأندية الأوروبية الزميلة، ورابطة الأندية الأوروبية".وانضم آرسنال بالتالي للعديد من الأوروبية، التي أصدرت بيانات أمس تعلن من خلالها رفضها لدوري السوبر، على غرار مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وإنتر ميلان وروما وبوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ.كما أكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رفضها لمشروع السوبر ليج.ولا يتمسك بفكرة السوبر ليج حاليا سوى ريال مدريد وبرشلونة.