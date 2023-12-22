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رونالدو خارجها وميسي سادساً.. قائمة بأفضل 100 لاعب في العالم خلال 2023

رياضة

2023-12-22 | 05:50
رونالدو خارجها وميسي سادساً.. قائمة بأفضل 100 لاعب في العالم خلال 2023
المصدر:
روسيا اليوم
1,938 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

مع اقتراب عام 2023 من نهايته قامت مجلة FourFourTwo بتجميع قائمة بأكثر اللاعبين تأثيرا في العام وكانت المفاجأة بخروج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي من القائمة.

وعلى الرغم من تسجيله 40 هدفا وتقديم 13 تمريرة حاسمة في 46 مباراة مع النصر منذ انضمامه إلى النادي في صفقة انتقال حر في يناير، لم يتم إدراج رونالدو في قائمة أفضل لاعب في 2023.


بالمقابل ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي، والمنافس التقليدي لرونالدو، في المركز السادس بعد نجاحه مع منتخب بلاده في الفوز بكأس العالم في ديسمبر الماضي.
رونالدو خارج قائمة أفضل 100 لاعب في العالم فأين ميسي وصلاح؟

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي الصيف الماضي، بعد مغادرة باريس سان جيرمان، ومنذ ذلك الحين سجل 11 هدفا وقدم خمس تمريرات حاسمة في 14 مباراة.

وتصدر القائمة إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي في المركز الأول متقدما على جود بيلينغهام نجم ريال مدريد، ثم هاري كين نجم إنجلترا وبايرن ميونخ في المركز الثالث، واحتل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان المركز الرابع.

وانتقل بيلينغهام، البالغ 20 عاما، إلى ريال مدريد مقابل 115 مليون جنيه إسترليني من بروسيا دورتموند الصيف الماضي.

ويتصدر بيلينغهام حاليا سباق الحذاء الذهبي في الدوري الإسباني بتسجيله 13 هدفا في 15 مباراة.

وجاء النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول ضمن المركز الثامن على قائمة اللاعبين الأفضل بالعالم.

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