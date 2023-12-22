رونالدو خارجها وميسي سادساً.. قائمة بأفضل 100 لاعب في العالم خلال 2023

السومرية نيوز – رياضة



مع اقتراب عام 2023 من نهايته قامت مجلة FourFourTwo بتجميع قائمة بأكثر اللاعبين تأثيرا في العام وكانت المفاجأة بخروج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي من القائمة.



وعلى الرغم من تسجيله 40 هدفا وتقديم 13 تمريرة حاسمة في 46 مباراة مع النصر منذ انضمامه إلى النادي في صفقة انتقال حر في يناير، لم يتم إدراج رونالدو في قائمة أفضل لاعب في 2023.

Ranked! The 100 best football players in the world for 2023 💯



Featuring Treble winners, Ballon d'Or scoopers and everyone in between 👊https://t.co/GnuUqL5TJ8 — FourFourTwo (@FourFourTwo) December 22, 2023



بالمقابل ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي، والمنافس التقليدي لرونالدو، في المركز السادس بعد نجاحه مع منتخب بلاده في الفوز بكأس العالم في ديسمبر الماضي. بالمقابل ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي، والمنافس التقليدي لرونالدو، في المركز السادس بعد نجاحه مع منتخب بلاده في الفوز بكأس العالم في ديسمبر الماضي.