"فيفا" يكشف عن حجم دعمه للاتحادات القارية والوطنية

وأعلن فيفا "دعمه لعدد من الاتحادات الإقليمية، بالإضافة لتمويله أكثر من 1600 مشروع كروي خلال السنوات السبع الأولى (حتى نهاية عام 2022)".

وقال "فيفا" في تقرير القى الضوء على الاستثمارات بين عامي 2016 و2022 في ثماني فئات، حيث "ذهبت الحصة الأكبر من الاستثمارات المخصصة للاتحادات الوطنية الـ 211، إلى فئة الإدارة والحوكمة بواقع 448,8 مليون دولار، تليها مباشرة فئة البنية التحتية بمبلغ 415,2 مليون دولار.وتأتي في المرتبة الثالثة الاستثمارات الموجهة للمنتخبات الوطنية، بإجمالي 357,5 مليون دولار، ومن ثم البطولات 186,1 مليون دولار، والمعدات والتجهيزات التي شهدت تخصيص مبلغ كبير بواقع 181,1 مليون.وكذلك الأمر بالنسبة لكرة القدم للسيدات بإجمالي 110.9 مليون، وتنمية القدرات لتي حصدت استثمارات بقيمة 86,8 مليون.أما الحصة المتبقية من مخصصات البرنامج، والتي تبلغ 135,6 مليون دولار، فقد ذهبت للمصاريف التشغيلية الكروية وتمويل لم يتم استخدامه".أوضح التقرير "يعود الفضل في هذه الاستثمارات لتجهيز ما لا يقل عن 577 أرضية لعب جديدة وإنشاء 208 مسابقات جديدة، وهو ما ساهم في توفير فرص لأكثر من 300 ألف رجل وسيدة من مختلف أرجاء العالم لممارسة لعبتهم المفضلة".