صراع الصدارة.. قمة نارية بين ليفربول مع آرسنال ونابولي أمام روما

*مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةوست هام X مانشستر يونايتد – الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1فولهام X بيرنلي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 5لوتون تاون X نيوكاسل يونايتد – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2نوتينجهام فورست X بورنموث – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4توتنهام X إيفرتون – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 1ليفربول X آرسنال – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1*مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلةأتلتيكو مدريد X إشبيلية – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3*مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلةفروسينوني X يوفنتوس – الساعة 2:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1تورينو X أودينيزي – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 2بولونيا X أتالانتا – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1انتر ميلان X ليتشي – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1هيلاس فيرونا X كالياري – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 2روما X نابولي – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1