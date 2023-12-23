صراع الصدارة.. قمة نارية بين ليفربول مع آرسنال ونابولي أمام روما

*مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
وست هام X مانشستر يونايتد – الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
فولهام X بيرنلي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 5
لوتون تاون X نيوكاسل يونايتد – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2
نوتينجهام فورست X بورنموث – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4
توتنهام X إيفرتون – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 1
ليفربول X آرسنال – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
*مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
أتلتيكو مدريد X إشبيلية – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3
*مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
فروسينوني X يوفنتوس – الساعة 2:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1
تورينو X أودينيزي – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 2
بولونيا X أتالانتا – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
انتر ميلان X ليتشي – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
هيلاس فيرونا X كالياري – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 2
روما X نابولي – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1