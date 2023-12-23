برشلونة يكشف حقيقة استبعاده من دوري أبطال أوروبا

وذكرت تقارير ألمانية، أن برشلونة يواجه خطر الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا، بسبب اتهامهم بانتهاك اللوائح المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).وأشارت إلى أن برشلونة أدرج حسابات مالية غير صحيحة لمدة 3 أعوام، حيث وضع إيراداته من بيع الأصول ضمن الأرباح، بدلا من تعويض النفقات من خلال إيرادات مرتبطة مباشرة بأعمال كرة القدم.لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نقلت عن مصادر من برشلونة، قولها إنهم ليس لديهم أي معلومات عن وجود عقوبة محتملة على النادي حتى الآن.واستنكرت المصادر هذه المعلومة المنشورة، مندهشين من ظهور أنباء العقوبة المحتملة على النادي، بعد ساعات فقط من حكم محكمة العدل الأوروبية في قضية السوبرليج.وفاز برشلونة وريال مدريد بحكم قضائي بأحقيتهم في تنظيم بطولة السوبرليج، دون التعرض لعقوبات من الفيفا أو اليويفا.