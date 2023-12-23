الزوراء يقتنص فوزاً ثميناً من أربيل في "نجوم العراق"

حقق فريق الزوراء، اليوم السبت، فوزاً ثميناً من مضيفه فريق أربيل في دوري نجوم العراق.

وسجل الزوراء هدفه الوحيد من خلال لاعبه حسن قوقية في الشوط الثاني من المباراة التي شهدت طرد أحد لاعبي النوارس. وبهذا الفوز يقفز فريق الزوراء الى المركز الثالث برصيد 19 نقطة، بينا تجمد رصيد فريق أربيل عند 11 نقطة في المركز 14.