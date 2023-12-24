فان دايك مهدد بالإيقاف بعد إهانة حكم مواجهة آرسنال

وتعادل ليفربول مع ضيفه آرسنال بهدف لمثله، مساء أمس السبت، على ملعب آنفيلد، في الجولة 18 من عمر البريميرليج.ونقلت صحيفة "ميرور" مقطع فيديو يُظهر فان دايك وهو يسخر من الحكم كريستوفر كافانا، لعدم احتساب خطأ لصالح ليفربول في الشوط الثاني.وبدا على فان دايك، من خلال مقطع الفيديو، أنه يتهم الحكم بالسُكر، حيث أشار له بزجاجة كحول.ومن حسن حظ قائد ليفربول، أن حكم الساحة لم يشاهد إيماءاته، لكن من المحتمل في حال وصول مقطع الفيديو للاتحاد الإنجليزي، توقيع عقوبة على اللاعب.وشهدت المباراة، حالة جدلية، بعد لمسة يد واضحة لم تحتسب داخل منطقة جزاء آرسنال، على النرويجي مارتن أوديجارد، في الشوط الأول.